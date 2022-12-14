Британська розвідка знайшла ознаки нової кризи у верхівці силового блоку РФ
Нова хвиля критики на адресу керівництва російської армії свідчить, що у силовому блоці РФ знову розгорнулося жорстке протистояння між різними групами впливу
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що 6 грудня російський воєнний злочинець та колишній офіцер військової розвідки Ігор Гіркін, заявив, що провів два місяці у складі батальйону терористичного угрупування "ДНР" на передовій. Він стверджує, що його останній досвід виявив "кризу стратегічного планування" у війні Росії проти України.
Крім цього, Гіркін висміяв нинішній акцент російської армії на будівництві великих позиційних оборонних споруд та поставив під сумнів їхню користь у сучасній війні.
"Коментарі Гіркіна підкреслюють бурхливі дебати щодо ведення війни, які тривають серед російських силовиків. Чутки, які поширювалися в соціальних мережах протягом останніх 48 годин про те, що начальника генштабу РФ генерала Валерія Герасимова могли звільнити, неможливо перевірити. Однак міжфракційна напруженість, ймовірно, поширюється на верхівку військової ієрархії Росії", - дійшли висновку в британській розвідці.
- У жовтні ГУР Міноборони України повідомила, що Гіркін перебуває на окупованій території, й оголосила винагороду в 100 тисяч доларів за взяття його в полон.
- 17 листопада у Гаазі відбулося оголошення вироку у справі MH17: бойовиків підконтрольної РФ "ДНР" на чолі з Гіркіним заочно засудили до довічного ув'язнення.
- У Росії заявили, що не видаватимуть Нідерландам Гіркіна, засудженого Гаазьким трибуналом до довічного ув'язнення.
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