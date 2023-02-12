Про це мовиться в матеріалі The Telegraph.

Високопоставлені чиновники оборонної промисловості Великобританії мають плани щодо виготовлення британської зброї та військових транспортних засобів в Україні. Зокрема зазначається, що нині тривають переговори між представниками Лондона та Києва.

Так, британські керівники відвідали Україну з метою створення спільних підприємств, які вироблятимуть ліцензовану зброю та транспортні засоби на місцевому рівні.

Стверджується, що ще низка країн Європи має подібні наміри та веде переговори з українськими фахівцями, але Велика Британія прагне бути першою серед французьких та німецьких конкурентів. За словами керівника однієї з британських компаній, Лондон хоче бути "на першому місці в черзі".