Британське озброєння та військові транспортні засоби можуть виробляти в Україні, - The Telegraph
Як повідомили джерела The Telegraph, між представниками оборонної промисловості Великої Британії та їхніми київськими колегами тривають переговори про виготовлення британської зброї в Україні
Про це мовиться в матеріалі The Telegraph.
Високопоставлені чиновники оборонної промисловості Великобританії мають плани щодо виготовлення британської зброї та військових транспортних засобів в Україні. Зокрема зазначається, що нині тривають переговори між представниками Лондона та Києва.
Так, британські керівники відвідали Україну з метою створення спільних підприємств, які вироблятимуть ліцензовану зброю та транспортні засоби на місцевому рівні.
Стверджується, що ще низка країн Європи має подібні наміри та веде переговори з українськими фахівцями, але Велика Британія прагне бути першою серед французьких та німецьких конкурентів. За словами керівника однієї з британських компаній, Лондон хоче бути "на першому місці в черзі".
- Журналісти видання ствердили, що це сталося після візиту Володимира Зеленського до Великої Британії. 8 лютого він прибув туди Великої Британії для зустрічі з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і королем Чарльзом III. Також він виступив у британському парламенті, де закликав до створення коаліції літаків та заявив, що це – "крила для свободи".
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