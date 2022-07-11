Британський чемпіон назвав єдиного важковаговика, якому поступається Усик
Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях Девід Хей заявив, що вважає найкращим важковаговиком світу британця Тайсона Ф'юрі
Про це він заявив у коментарі DAZN Boxing.
За його словами, українця Олександра Усика він поставив би на друге місце в рейтингу важковаговиків.
"Необхідно назвати Ф'юрі, Джошуа... Хоча треба поставити Усика вище за Ей Джея. Наразі топ-5 хевівейту - це Ф'юрі, Усик, Джошуа, Вайлдер. П'ятим номером я можу назвати непереможного молодого бійця або когось перевіреного. Мабуть, я оберу Ділліана Вайта", - сказав Хей, який володів титулами чемпіона світу в першій важкій (до 90,7 кг) та надважкій вазі.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа. 20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
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21 червня Тайсон Ф'юрі заявив, що у Ентоні Джошуа мало шансів взяти реванш в Олександра Усика.
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