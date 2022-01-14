Британський гурт Muse випустив кліп, знятий українською командою у Києві

Кліп опублікували на YouTube-каналі Muse.



Won't Stand Down є першим синглом із майбутнього дев'ятого альбому, чия назва зараз не відома. Це перша пісня групи від листопада 2018 року, коли виконавці представили восьмий альбом Simulation Theory.



За сюжетом кліпу головна героїня відчуває катарсис і стає божеством. Її зіграла акторка Наталія Зозуля. У відео на ній одягнена маска з обличчям фронтмена гурту Метью Белламі.



Зйомкою кліпу, яка відбувалася в Києві, займалася українська команда, а за продакшн відповідав Production Shelter.



Режисером відеороботи Muse виступив Джаред Хоган. Він висловив українцям подяку за те, що ті "добре піклувалися й дали змогу почуватися в Києві як удома".



У Twitter гурт опублікував обкладинку кліпу.





Режисер виклав фото з бекстейджу.

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