Британський мільярдер Бренсон летить у космос. НАЖИВО

Про це повідомляє Укрінформ.

Пряму трансляцію польоту Virgin Galactic веде на своєму каналі в YouTube.



Старт польоту заплановано на 17:30 11 липня. Згідно з планом, корабель відокремиться від носія на висоті 16 км та проведе в польоті близько двох годин.

Загалом на кораблі перебуває восьмеро людей: двоє пілотів й шестеро пасажирів - сам 70-річний Річард Бренсон, Бет Мозес, головний інструктор астронавтів Virgin Galactic; Колін Беннет, провідний інженер Virgin Galactic; і Сіріша Бандла, віцепрезидентка компанії зі зв’язків з урядом і досліджень. VSS Unity пілотують Дейв Маккей і Майкл Масуччі, а Фредерік Стеркоу та Келлі Латімер пілотуватимуть VMS Eve.

VSS Unity злетить під крилами літака-носія VMS Eve. На висоті близько 15 000 м Eve скине Unity, і космічний літак самостійно вирушить у суборбітальний простір. Eve і Unity повернуться до космодрому Америка.

Якщо все піде за планом, Річард Бренсон, як очікується, здійснить космічний політ всього за 9 діб до того, як компанія Blue Origin збирається досягти аналогічного досягнення зі своїм апаратом New Shepherd. У польоті, запланованому на 20 липня, має взяти участь засновник Amazon Джефф Безос.

Після приземлення Бренсон пообіцяв зробити важливу заяву, яка спричинить розвиток космічних подорожей.