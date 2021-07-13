Британський важковаговик відібрав у Альвареса титул найкращого боксера світу

Про це повідомляє ESPN.

Тайсон Ф'юрі став переможцем ESPY awards в номінації "Найкращий, боксер року". Британець випередив у боротьбі за нагороду мексиканця Сауля Альвареса та американця Теофімо Лопеса.

Ф'юрі став першим британським боксером, який здобув цю нагороду після Леннокса Льюїса, який переміг у 2002 році.

Ф'юрі свій останній бій провів у 2020 році проти американця Деонтея Вайлдера та відібрав у нього титул чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Попереднім володарем ESPY awards у 2019 році був чемпіон світу в другій середні вазі (до 76,2 кг) за версіями WBC, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) Сауль Альварес.

Минулого року переможця не визначали через пандемію.