Британський важковаговик відібрав у Альвареса титул найкращого боксера світу
Британця Тайсона Ф'юрі визнали найкращим боксером світу 2021 року за версією ESPN
Про це повідомляє ESPN.
Тайсон Ф'юрі став переможцем ESPY awards в номінації "Найкращий, боксер року". Британець випередив у боротьбі за нагороду мексиканця Сауля Альвареса та американця Теофімо Лопеса.
Ф'юрі став першим британським боксером, який здобув цю нагороду після Леннокса Льюїса, який переміг у 2002 році.
Ф'юрі свій останній бій провів у 2020 році проти американця Деонтея Вайлдера та відібрав у нього титул чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Попереднім володарем ESPY awards у 2019 році був чемпіон світу в другій середні вазі (до 76,2 кг) за версіями WBC, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) Сауль Альварес.
Минулого року переможця не визначали через пандемію.
- Нагадаємо, 9 липня третій бій Тайсона Ф'юрі проти Деонтея Вайлдера перенесли через коронавірус у тренувальному таборі британця.
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