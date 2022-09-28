Про це повідомляє Sky Sports.

За словами Джойса, який є офіційним претендентом на титул чемпіонат світу в надважкій вазі за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації), яким володіє Усик, він має намір добиватися бою з українцем, або вимагати, щоб він звільнив титул.

"Якщо Усик не хоче битися зі мною, то він повинен звільнити пояс, і тоді я стану повноцінним чемпіоном і зможу захищати титул. Мені здається, я зможу дістатися до нього, якщо продовжуватиму тиснути". - пообіцяв Джойс.

Він заявив, що має взяти в Усика реванш за поразку в напівпрофесійній Всесвітній серії боксу, якої він зазнав у 2013 році.

"Це 12 раундів із меншими рукавичками, і з того часу я пройшов довгий шлях. Це було дуже давно. Щоб досягти спортивної досконалості, потрібно 10 років. Я все ще вчуся, тому це була б чудова битва", - сказав Джойс.

У 2021 році WBO санкціонувала бій Усика за "тимчасовий" пояс проти другого номера рейтингу організації Джойса. Поєдинок так не відбувся, через те, що українець отримав право одразу битися з Ентоні Джошуа та позбавив британця поясів WBO, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

25 вересня Джо Джойс нокаутував новозеландця Джозефа Паркера та став претендентом на титул WBO.

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