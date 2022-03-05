Британський журналіст отримав поранення під Києвом, Джонсон відреагував
Журналіст Sky News Стюарт Ремсей отримав поранення під Києвом
Про це повідомляє ЄП.
Журналістам сказали, що в Бучі стріляла російська ДРГ.
На інцидент відреагував прем’єр Британії Борис Джонсон, похваливши хоробрість журналістів.
"Вільну пресу не залякати варварськими, невибірковими насильницькими діями," - заявив він.
На даний час Ремсей вже у Британії.
"Нам пощастило. Але зараз гинуть сотні українців, групи російських військових атакують родини, які їдуть на своїх приватних авто, так само як стріляли по нас. З кожним днем ця війна стає все гіршою", - розповів він.
- Раніше стало відомо, що журналісти британського ЗМІ Sky News потрапили під обстріл у Бучі під Києвом.
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