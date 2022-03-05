Під Києвом російська ДРГ обстріляла журналістів Sky News

Про це повідомляє SkyNews.



За інформацією видання, обстріл стався ще в понеділок, 28 лютого. Один кореспондент отримав поранення в нижню частину спини, а оператору дві кулі влучили в бронежилет.



"У понеділок під Києвом напали на головного кореспондента Стюарта Рамзі та його команду. Оператор Річі Моклер отримав два патрони в бронежилет, Стюарт був поранений. Їхній досвід ілюструє масштаби хаосу та насильства, коли вторгнення Росії вступає в нову й смертоноснішу фазу", - йдеться в повідомленні.



На кадрах видно, як журналісти наближаються до перехрестя, коли по машині починають стріляти. Рамзі розповів, що спочатку вони подумали, що по них помилково стріляв блокпост армії України - і на відео чути, як кричать, що вони журналісти, і просять зупинитися.



Групі у складі продюсерів Мартіна Воулза та Домініка Ван Хеердена, а також місцевого продюсера Андрія Литвиненка вдалося втекти з машини та стрибнути на насип біля дороги. Потім вони переховувались у сусідньому гаражі, а через кілька годин їх врятувала українська поліція.



Згодом з'ясувалася, що по команді медійників стріляла російська ДРГ.



"Було професійно, патрони постійно вбивалися в машину, вони не промазували" - сказав Рамзі.

Нагадаємо, 1 березня в Києві в результаті атаки Росії на телевежу помер український телеоператор одного із каналів.