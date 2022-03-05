Під Києвом російська ДРГ обстріляла журналістів Sky News
Журналісти британського ЗМІ Sky News потрапили під обстріл у Бучі під Києвом
Про це повідомляє SkyNews.
За інформацією видання, обстріл стався ще в понеділок, 28 лютого. Один кореспондент отримав поранення в нижню частину спини, а оператору дві кулі влучили в бронежилет.
"У понеділок під Києвом напали на головного кореспондента Стюарта Рамзі та його команду. Оператор Річі Моклер отримав два патрони в бронежилет, Стюарт був поранений. Їхній досвід ілюструє масштаби хаосу та насильства, коли вторгнення Росії вступає в нову й смертоноснішу фазу", - йдеться в повідомленні.
На кадрах видно, як журналісти наближаються до перехрестя, коли по машині починають стріляти. Рамзі розповів, що спочатку вони подумали, що по них помилково стріляв блокпост армії України - і на відео чути, як кричать, що вони журналісти, і просять зупинитися.
Групі у складі продюсерів Мартіна Воулза та Домініка Ван Хеердена, а також місцевого продюсера Андрія Литвиненка вдалося втекти з машини та стрибнути на насип біля дороги. Потім вони переховувались у сусідньому гаражі, а через кілька годин їх врятувала українська поліція.
Згодом з'ясувалася, що по команді медійників стріляла російська ДРГ.
"Було професійно, патрони постійно вбивалися в машину, вони не промазували" - сказав Рамзі.
- Нагадаємо, 1 березня в Києві в результаті атаки Росії на телевежу помер український телеоператор одного із каналів.
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