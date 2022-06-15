Про це йдеться в опублікованому відео.

"Звичайна, щоденна, буденна робота. Хочемо показати вам – це військовою мовою називається "фуфайка з коротким рукавом". Насправді це футболки, тисяча футболок, які йдуть у війська, в наші батальйони на схід. Це – вже традиційні бронежилети. Вони рятують життя і здоров’я наших захисників. Це – дощовики. Зараз це теж дуже цінна річ. Їх також декілька сотень, вони також виїжджають на схід", – показав і розповів Петро Порошенко.

"Це – морозильні камери, які зберігають холод, продукти і смаколики для наших воїнів", – пояснює п’ятий президент.

Порошенко також показує спеціальну переноску для гранатометників: "Це – подарунок гранатометнику. Сюди вміщаються три гранати. Кожна з цих гранат буде влучати і знищувати російських загарбників", – переконаний Петро Порошенко.

"Це – традиційні кевларові шоломи. Знову ж таки вони йдуть для двох батальйонів. Це – плитоноски, це – генератори, а це – вантажівка, яка сьогодні відбуває на схід", – говорить Петро Порошенко.

Загалом цього разу на фронт відправили 200 бронежилетів та 200 шоломів, 1000 комплектів нижньої білизни, 300 дощовиків, півсотні рпс, укомплектованих підсумками, наплічними під вистріли РПГ, 10 комплектів газових плит з балонами та дві морозильні камери.

Підтримка Збройних сил України – наразі пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого Фондом Порошенка та структурам, що належать до сфери його впливу витрачено близько 300 мільйонів гривень.

За ці кошти були придбаної тисячі бронежилетів, кевларові шоломи, зброя (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), десятки автомобілів на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, Старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очищування води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, харчові продукти (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).

Фонд Порошенка тісно співпрацює з волонтерами ГО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по зброї", які додатково зібрали десятки мільйонів гривень на потреби армії. Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану волонтерами суму.

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