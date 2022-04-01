Бронзовий призер Олімпійських ігор з боксу виставив свої шорти на аукціон, щоб допомогти Україні
Український професійний боксер Тарас Шелестюк виставив на благодійний аукціон свої боксерські шорти, щоб за зібрані кошти підтримати Україну
Про це він написав у Instagram
"Бойові шорти Тараса Шелестюка з 20-го бою за офіційного претендента на титул WBA, який відбувся 11 березня 2022 року в Монреалі, Канада. Всі виручені гроші підуть на підтримку України", - йдеться у дописі.
Стартова ціна боксерських шортів становить 3000 грн. Кожна наступна ставка +1000 грн.
Торги відбуваються в коментарях під постом.
Довідково. Тарас Олександрович Шелестюк (30 листопада 1985, Макіївка, Донецька область) — український професійний боксер. Бронзовий призер Олімпійських ігор у Лондоні (2012), чемпіон світу (2011), бронзовий призер Чемпіонату Європи (2010), переможець Кубка Європи (2010), триразовий чемпіон України (2009, 2010, 2011). Заслужений майстер спорту України з боксу.
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