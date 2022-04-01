Бронзовий призер Олімпійських ігор з боксу виставив свої шорти на аукціон, щоб допомогти Україні

Про це він написав у Instagram

"Бойові шорти Тараса Шелестюка з 20-го бою за офіційного претендента на титул WBA, який відбувся 11 березня 2022 року в Монреалі, Канада. Всі виручені гроші підуть на підтримку України", - йдеться у дописі.

Стартова ціна боксерських шортів становить 3000 грн. Кожна наступна ставка +1000 грн.

Торги відбуваються в коментарях під постом.



Довідково. Тарас Олександрович Шелестюк (30 листопада 1985, Макіївка, Донецька область) — український професійний боксер. Бронзовий призер Олімпійських ігор у Лондоні (2012), чемпіон світу (2011), бронзовий призер Чемпіонату Європи (2010), переможець Кубка Європи (2010), триразовий чемпіон України (2009, 2010, 2011). Заслужений майстер спорту України з боксу.

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