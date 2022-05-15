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Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель. Kalush Orchestra презентував знятий у зруйнованих містах офіційній кліп на пісню Stefania

15 травня, 2022 неділя
11:26
Культура Stefania

Переможці Євробачення-2022, український фольрок-гурт Kalush Orchestra показав новий офіційний кліп на свою пісню Stefania, з якою він виборов перше місце на конкурсі. Презентація в режимі онлайн відбулася сьогодні, 15 травня 2022 року, об 11-00 за Києвом

Нову відеороботу гурту можна побачити на каналі музикантів у YouTube.

"Колись я присвятив цю пісню мамі, а коли почалася війна, пісня набула значно більшого нового змісту. Хоч у пісні ані слова про війну, але багато хто почав асоціювати пісню з матінкою Україною. Більше того, суспільство почало називати його гімном нашої війни! Але якщо "Стефанія" тепер є гімном нашої війни, я хотів би, щоб вона стала гімном нашої перемоги", - пояснив у коментарі до відео соліст Kalush Orchestra Олег Псюк.

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Стефанія - ім'я мами Олега. Їй і була спершу присвячена пісня.

Україна на "Євробаченні" отримала 192 бали від національних журі та 439 балів від глядачів. Загалом - 631 бал. З-поміж інших країн-учасниць конкурсу це найбільше.

За підсумками ж голосування країн українська пісня займала четверту позицію.

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Після оголошення переможного результату України соліст Kalush Orchestra Олег Псюк вийшов з колегами-музикантами на сцену й зявив: 

"Дуже дякую. Дякую усім, хто підтримує Україну. Слава Україні!".

Kalush Orchestra - сайд-проєкт реп-гурту Kalush з однойменного галицького міста Калуш. У цьому проєкті використані українські фольклорні мотиви. Для Євробачення-2022 музиканти підготували пісню "Стефанія".

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