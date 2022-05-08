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Головна війна з Росією Бучанський морг: понад 400 тіл вбитих та закатованих людей, - співзасновник проєкту "Український свідок"
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Бучанський морг: понад 400 тіл вбитих та закатованих людей, - співзасновник проєкту "Український свідок"

8 травня, 2022 неділя
18:12
війна з Росією Буча жертви

Шеф-редактор, співзасновник проєкту "Український свідок" Сергій Мельничук розповів, що через морг у Бучі пройшло вже понад 400 тіл, але ця цифра зростає. Це тіла і закатованих людей, яких знаходили на території Київської області, та не всіх досі можна ідентифікувати

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми побували у Бучанському моргу за адресою Польова,15. Там працює волонтерський штаб Бучанської міської ради. Кожен день багато людей намагаються знайти своїх рідних та близьких. Вони туди приходять, заповнюють форми. 3-го травня там працювала французька жандармерія. Вони брали ДНК-проби людей, які прийшли для того, щоб за допомогою ДНК-зразків визначити наявність чи відсутність тієї чи іншої людини. Тіла, які перебувають на території моргу знаходяться там досить тривалий час. Іноді, не завжди можна визначити навіть стать загиблого. До візуального впізнання вони непридатні. Це такий великий хаб, в якому всі тіла перебувають певний проміжок часу", - сказав Мельничук.

Також співзасновник проєкту "Український свідок" додав, що людей які намагаються знайти своїх рідних дуже багато.

"Якщо є документи, опис після ексгумації, вони лишаються у морзі. Якщо немає, треба робити тест ДНК. Якщо тіла ідентифіковані, далі тіла розподіляються іншими моргами, або видаються рідним. Потік дуже великий. Треба відзначити, що морг не розрахований на таку кількість тіл. На території моргу стоять промислові рефрижератори, в цих рефрижераторах лежать тіла. Людина яка шукає зниклого родича може зайти на вебсайт, або на Facebook-сторінки Бучанської міської ради, у відповідному розділі є список ідентифікованих тіл. Якщо в списку тіла немає, треба їхати в морг та здавати ДНК-тест. Також є телеграм-канал Бучанської міської ради, там є опис і фото рештків", - пояснив Мельничук.

  • Що молодим хлопцям з Росії робити зараз у лютому-березні 2022 року за сотні кілометрів від своїх домівок, в українському місті Буча, яке на північно-західній околиці Києва? Чого вони туди пхаються?
  • Російські окупанти втекли з міста Буча, залишивши після себе військову техніку мало не в кожному дворі
  • Українські військові взяли в кільце Ірпінь, Бучу та Гостомель, але багато сіл Бучанського району окуповані, що наближає гуманітарну катастрофу
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