Буде чути вибухи: на Київщині тренуються сапери
У вівторок, 1 листопада, у Вишгородському районі Київської області проходитимуть навчання для саперів
Про це повідомили в Київській ОВА.
Зазначають, що у планах заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в деяких громадах області може буде почути вибухи.
"Зберігаймо спокій та довіряймо виключно офіційним джерелам!" - закликали в ОВА.
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