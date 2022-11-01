Про це повідомили в Київській ОВА.

Зазначають, що у планах заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в деяких громадах області може буде почути вибухи.

"Зберігаймо спокій та довіряймо виключно офіційним джерелам!" - закликали в ОВА.

30 жовтня на Полтавщині знешкоджували боєприпаси.