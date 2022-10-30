На Полтавщині 30 жовтня знешкоджуватимуть боєприпаси
У Миргородській громаді Полтавщини 30 жовтня підриватимуть нерозірвані боєприпаси, тому лунатимуть вибухи
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.
"30 жовтня на території Миргородської громади проводитимуть підрив нерозірваних боєприпасів. Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій! Все буде Україна!" - наголосив він.
- 29 жовтня на Полтавщині тривали технічні підриви та навчальні стрільби, тому місцевих попередили про постріли й вибухи.
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