Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.

"30 жовтня на території Миргородської громади проводитимуть підрив нерозірваних боєприпасів. Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій! Все буде Україна!" - наголосив він.

29 жовтня на Полтавщині тривали технічні підриви та навчальні стрільби, тому місцевих попередили про постріли й вибухи.

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