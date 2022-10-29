На Полтавщині 29 жовтня проведуть технічні підриви та навчальні стрільби
На Полтавщині 29 жовтня триватимуть технічні підриви та навчальні стрільби, тому місцевих попередили про постріли й вибухи
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у телеграмі.
"29 жовтня заплановано технічні вибухи на кар’єрі підприємства у Кременчуцькій громаді. Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - наголосив він.
Пізніше Дмитро Лунін написав, що в Полтавській і Миргородській ОТГ триватимуть навчальні стрільби, тому можливі звуки вибухів або пострілів.
- 28 жовтня у трьох районах Київщини та на Миколаївщини знешкоджували вибухонебезпечні предмети.
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