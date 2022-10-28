Про це повідомили в телеграмі Київської ОВА.

З 09:00 до 16:00 в Ольшаницькому родовищі гранітів Рокитнянській ОТГ проводять вибухові роботи, пов'язані з технологічними процесами.

У Бучанському та Вишгородському районах Київщини протягом дня сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.

Місцевих закликали бути спокійними й виваженими.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав у телеграмі, що з 09:00 до 16:00 триватимуть контрольовані підриви в районі Кульбакиного на Миколаївщині.

27 жовтня на Київщині також знешкоджували вибухонебезпечні предмети, залишені окупантами.

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