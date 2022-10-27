На Київщині знешкоджуватимуть небезпечні предмети, залишені окупантами. Людей просять зберігати спокій
Сьогодні, 27 жовтня, на Київщині знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети, залишені окупантами
Про це повідомляє телеграм Київської обласної військової адміністрації.
"Сьогодні, 27 жовтня на ТДВ "Рокитнянський спецкар'єр", що в Білоцерківському районі, заплановано проведення вибухових робіт. Вони пов’язані з технологічними роботами", - йдеться в повідомленні.
Крім того зазначається, що у Бучанському та Вишгородському районах також можливі звуки вибухів.
"Сьогодні, 27 жовтня, з 10:00 до 15:00 у Бучанському районі та з 14:00 до 15:00 у Вишгородському районі піротехніки будуть знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, залишені окупантами. У зв’язку з цим у деяких громадах області жителі можуть чути звуки вибухів", - додали в ОВА.
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