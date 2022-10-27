На Київщині знешкоджуватимуть небезпечні предмети, залишені окупантами. Людей просять зберігати спокій

Про це повідомляє телеграм Київської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні, 27 жовтня на ТДВ "Рокитнянський спецкар'єр", що в Білоцерківському районі, заплановано проведення вибухових робіт. Вони пов’язані з технологічними роботами", - йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що у Бучанському та Вишгородському районах також можливі звуки вибухів.

"Сьогодні, 27 жовтня, з 10:00 до 15:00 у Бучанському районі та з 14:00 до 15:00 у Вишгородському районі піротехніки будуть знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, залишені окупантами. У зв’язку з цим у деяких громадах області жителі можуть чути звуки вибухів", - додали в ОВА.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb