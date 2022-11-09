Буде чути вибухи: на Київщині відбудуться навчання для саперів
У середу, 9 листопада, у Вишгородському районі Київської області відбудуться навчання для саперів
Про це повідомили в Київській ОДА.
Зазначають, що через навчання в деяких громадах, зокрема у Вишгородському районі, буде чути вибухи. Будуть відпрацьовувати навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.
Мешканців закликали зберігати спокій та довіряти виключно офіційним джерелам/
- 3 листопада на Київщині також працювали сапери.
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