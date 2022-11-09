Буде чути вибухи: на Київщині відбудуться навчання для саперів

Про це повідомили в Київській ОДА.

Зазначають, що через навчання в деяких громадах, зокрема у Вишгородському районі, буде чути вибухи. Будуть відпрацьовувати навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Мешканців закликали зберігати спокій та довіряти виключно офіційним джерелам/

3 листопада на Київщині також працювали сапери.