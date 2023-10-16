Буде холодно і вітряно, але без опадів: прогноз погоди на 17 жовтня від Наталки Діденко
Потепління в Україні на цей тиждень закінчилося, тож у вівторок, 17 жовтня, по всій території буде холодно. На сході, півночі та у столиці очікуються рвучкі пориви вітру, натомість опадів не прогнозується
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Зазначається, що опади у вівторок прожене підвищення атмосферного тиску, а на зміну атмосферному фронту прийде антициклон Verena.
Фото: Наталка Діденко / телеграмВодночас завтра вдень у більшості областей передбачається +8...+12 °C, на півдні температура сягне +12...+16 °C.
Натомість у східних та північних регіонах спостерігатиметься рвучкий північно-західний вітер. Найближчої ночі та завтра вранці температура там становитиме лише +1...+6 °C, місцями можливі заморозки.
У столиці холодно, але також сухо
У Києві у вівторок буде суха погода, але холодна та з рвучким вітром.
Вночі температура понизиться до +2...+5 °C, навіть можливі заморозки. А вдень триматиметься на рівні приблизно +10 °C.
Що очікувати від наступного тижня
Загалом увесь цей тиждень в Україні буде холодний. У п'ятницю та на вихідних - особливо нетепло.
Крім того, у суботу на півночі та заході місцями пройде мокрий сніг.
Проте, як прогнозує Наталка Діденко, наступного тижня в Україні хоч і не надовго, але потепліє.
- Як прогнозувалося напередодні, початок нового тижня приніс опади та похолодання. У понеділок температура повітря коливалася від +7 °C до +15 °C, у Карпатах випав мокрий сніг.
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