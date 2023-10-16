Буде холодно і вітряно, але без опадів: прогноз погоди на 17 жовтня від Наталки Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Зазначається, що опади у вівторок прожене підвищення атмосферного тиску, а на зміну атмосферному фронту прийде антициклон Verena.

Фото: Наталка Діденко / телеграм

Водночас завтра вдень у більшості областей передбачається +8...+12 °C, на півдні температура сягне +12...+16 °C.

Натомість у східних та північних регіонах спостерігатиметься рвучкий північно-західний вітер. Найближчої ночі та завтра вранці температура там становитиме лише +1...+6 °C, місцями можливі заморозки.

У столиці холодно, але також сухо

У Києві у вівторок буде суха погода, але холодна та з рвучким вітром.

Вночі температура понизиться до +2...+5 °C, навіть можливі заморозки. А вдень триматиметься на рівні приблизно +10 °C.

Що очікувати від наступного тижня

Загалом увесь цей тиждень в Україні буде холодний. У п'ятницю та на вихідних - особливо нетепло.

Крім того, у суботу на півночі та заході місцями пройде мокрий сніг.

Проте, як прогнозує Наталка Діденко, наступного тижня в Україні хоч і не надовго, але потепліє.