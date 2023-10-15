Початок нового тижня принесе опади та похолодання. У понеділок температура повітря коливатиметься від +7 °C до +15 °C, у Карпатах може випасти мокрий сніг
Початок нового тижня принесе опади та похолодання. У понеділок температура повітря коливатиметься від +7 °C до +15 °C, у Карпатах може випасти мокрий сніг
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
В Україні 16 жовтня переважно хмарно з проясненнями. Холодний атмосферний фронт принесе в понеділок дощі та рвучкий вітер у більшість наших областей.
У понеділок максимальна температура повітря ледь досягатиме +7...+12 °C, на півдні до +15 °C.
Фото: Наталка Діденко
У більшості регіонів пройдуть дощі
Дощі, вночі у центральних та місцями північних областях, вдень подекуди на Полтавщині, Сумщині та Харківщині значні дощі.
Вітер північно-західний 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с, а у північній частині - місцями.
У цих регіонах вночі температура повітря коливатиметься у межах +3...+8 °C, а вдень +7...+12 °C.
У Карпатах можливий дощ та мокрий сніг. Стовпчики термометра вночі триматимуться від +2 °C до -3 °C, а вдень піднімуться до +5 °C.
Український гідрометеорологічний центр попереджає про небезпечні метеорологічні явища уночі 16 жовтня у більшості центральних областей та Сумщині. Вранці та вдень в Україні, окрім північної частини, пориви вітру 15-20 м/с - жовтий рівень небезпечності.
На сході та півдні погода буде спокійнішою
Дощів уночі не буде лише у південно-східних областях, вітер південний 7-12 м/с. Уранці та вдень можуть бути пориви до 15-20 м/с.
Температура у південних, східних областях та на Дніпропетровщині вночі +6...+11 °C, вдень +11...+16 °C, на Донеччині до +18 °C. Трохи тепла ще припаде на Луганщину, місцями до +20 градусів.
Столицю накрить опади
У Києві завтра, 16 жовтня, буде дощ та різке похолодання, вдень лише близько +10 °C. Температура вночі +3...+8 °C.
Більш інтенсивним очікується дощ у столиці найближчої ночі та вранці, вдень у понеділок опади послабшають.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Прогноз на наступний тиждень
Погода вже буде відповідатиме сезону, холодно, з періодичними дощами та рвучким вітром, у затишшях - з туманами.
Хоча поки що ці холоди - без морозів.
- Синоптик прогнозувала й раніше у кінці наступного тижня мокрий сніг.
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