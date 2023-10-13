У суботу до +25 °C, проте у неділю очікується похолодання: прогноз на вихідні від Наталки Діденко

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Зазначається, що 14 жовтня на території України очікується суха погода, переважно сонячна і тепла. Протягом дня температура повітря становитиме +17...+22 °C, у західних областях +20...+25 °C.

Водночас на заході та півночі України прогнозується південно-західний вітер, часом до 15-20 метрів за секунду.

У Києві в суботу буде сухо та тепло, температура коливатиметься в межах +20...+22 °C.

У неділю буде холодно

"Похолодання розпочнеться вже в неділю, а з 16-го жовтня температура повітря у більшості областей України становитиме +9...+12°C, на півдні, крайньому сході та на Закарпатті до +15 °C", - йдеться у повідомленні.

Що чекати далі

За даними синоптика, у кінці наступного тижня на заході та півночі України місцями можливий мокрий сніг.

Фото: Наталка Діденко