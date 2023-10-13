У суботу до +25 °C, проте у неділю очікується похолодання: прогноз на вихідні від Наталки Діденко
У суботу, 14 жовтня, на території України очікується тепла погода й вітер. Проте наступного дня прийде похолодання: температура понизиться до +9 °C
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Зазначається, що 14 жовтня на території України очікується суха погода, переважно сонячна і тепла. Протягом дня температура повітря становитиме +17...+22 °C, у західних областях +20...+25 °C.
Водночас на заході та півночі України прогнозується південно-західний вітер, часом до 15-20 метрів за секунду.
У Києві в суботу буде сухо та тепло, температура коливатиметься в межах +20...+22 °C.
У неділю буде холодно
"Похолодання розпочнеться вже в неділю, а з 16-го жовтня температура повітря у більшості областей України становитиме +9...+12°C, на півдні, крайньому сході та на Закарпатті до +15 °C", - йдеться у повідомленні.
Що чекати далі
За даними синоптика, у кінці наступного тижня на заході та півночі України місцями можливий мокрий сніг.
Фото: Наталка Діденко
- Сьогодні у деяких областях України очікуються невеликі дощі, вітер буде північно-західний, помірний. Температура повітря коливатиметься в межах +14...+22 °C.
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