У деяких регіонах України випадуть дощі, температура сягатиме до +22 °C: погода на 13 жовтня від Наталки Діденко

Про це повідомляє Синоптик Наталка Діденко.

"13 жовтня Україну перетинатиме атмосферний фронт, тому на заході, півночі, у центрі, на Харківщині та Одещині місцями пройде невеликий дощ. У більшості областей сходу та півдня - без опадів", - йдеться у повідомленні.

В Україні буде тепло

Впродовж п'ятниці, 13 жовтня, в Україні очікується +14...+18 °C, на півдні та заході +16...+22°C.

Вітер очікується переважно північно-західний, помірний. Зазначається, що вітер трохи стихне після сьогоднішніх поривів.

Фото: Наталка Діденко

У столиці буде невеликий дощ

У Києві у п'ятницю, 13 жовтня, пройде місцями невеликий дощ. Максимальна температура повітря становитиме +17...+18 °C.