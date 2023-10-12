У деяких регіонах України випадуть дощі, температура сягатиме до +22 °C: погода на 13 жовтня від Наталки Діденко
У п'ятницю, 13 жовтня, у деяких областях України очікуються невеликі дощі, вітер буде північно-західний, помірний. Температура повітря коливатиметься в межах +14...+22 °C
Про це повідомляє Синоптик Наталка Діденко.
"13 жовтня Україну перетинатиме атмосферний фронт, тому на заході, півночі, у центрі, на Харківщині та Одещині місцями пройде невеликий дощ. У більшості областей сходу та півдня - без опадів", - йдеться у повідомленні.
В Україні буде тепло
Впродовж п'ятниці, 13 жовтня, в Україні очікується +14...+18 °C, на півдні та заході +16...+22°C.
Вітер очікується переважно північно-західний, помірний. Зазначається, що вітер трохи стихне після сьогоднішніх поривів.
Фото: Наталка Діденко
У столиці буде невеликий дощ
У Києві у п'ятницю, 13 жовтня, пройде місцями невеликий дощ. Максимальна температура повітря становитиме +17...+18 °C.
- У четвер, 12 жовтня, на більшості територій України прогнозувалася тепла та сонячна погода. Водночас у західних та північних областях невеликі дощі.
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