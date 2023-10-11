В Україні потеплішає, проте у деяких регіонах пройдуть дощі: погода на 12 жовтня від Наталки Діденко
У четвер, 12 жовтня, на більшості територій України очікується тепла та сонячна погода. Водночас у західних та північних областях пройдуть невеликі дощі
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Зазначається, що на заході України температура повітря сягатиме +20...+23 °C, подекуди очікується +25 °C. Загалом температура триматиметься у межах +15...+20 °C. У східних областях повільніше прогріється повітря, +12...+15 °C.
Де в Україні буде хмарно
"Сонце завтра можна побачити у південній частині та на сході, а ось захід, північ та значною мірою центральні області прикриють хмари", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що місцями невеликі дощі очікуються в західних та північних областях.
Фото: Наталка Діденко
У столиці можливі невеликі дощі
У Києві 12 жовтня набіжать хмари, подекуди може пройти незначний дощ. Проте погода буде теплою, а температура повітря підвищиться до +20 °C.
"Тепла погода протримається до кінця тижня, а вже в неділю, 15-го жовтня, знову похолоднішає", - додала Діденко.
- У понеділок, 9 жовтня, на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах температура повітря опустилася до 6 градусів морозу. На вершині було ясно та вітряно.
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