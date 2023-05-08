"Буде завжди, незалежно від дати": Маляр про ймовірність загострення з боку Росії на 9 травня
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ймовірність загострення у війні на 9 травня неможливо спрогнозувати, вона існує незалежно від дати
Про це вона повідомила у telegram.
"Чи буде загострення на 9 травня. Це неможливо на 100% стверджувати або спростувати. Ймовірність загострення буде завжди, незалежно від дати, поки триватиме війна", - зазначила вона.
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Окрім цього, як зауважила Маляр, росіяни люблять дати й історичні паралелі, але вже було чимало історичних і святкових дат, до яких вони "не загострилися".
"Тому загострення може бути, може не бути. Ми завжди повинні бути готовими до підступності ворога та оборони", - наголосила вона.
- Станом на 8 травня з початку повномасштабного вторгнення до України, росіяни втратили 194 970 військових, 2614 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 3730 танки.
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