Про це вона повідомила у telegram.

"Чи буде загострення на 9 травня. Це неможливо на 100% стверджувати або спростувати. Ймовірність загострення буде завжди, незалежно від дати, поки триватиме війна", - зазначила вона.

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Окрім цього, як зауважила Маляр, росіяни люблять дати й історичні паралелі, але вже було чимало історичних і святкових дат, до яких вони "не загострилися".

"Тому загострення може бути, може не бути. Ми завжди повинні бути готовими до підступності ворога та оборони", - наголосила вона.