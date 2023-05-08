Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Російська армія втратила за добу в Україні 540 військових, 42 дрони та 7 танків

Російська армія втратила за добу в Україні 540 військових, 42 дрони та 7 танків

8 травня, 2023 понедiлок
08:15
Війна з Росією російські військові окупанти

З початку повномасштабного вторгнення до України росіяни втратили 194 970 військових, 2614 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 3730 танків

Про це повідомили у понеділок, 8 травня, у facebook Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.23 орієнтовно становили:

  • особовий склад ‒ близько 194970 (+540) осіб ліквідовано
  • танки ‒ 3730 (+7) 
  • бойові броньовані машини ‒ 7253 (+5) 
  • артилерійські системи – 3018 (+8) 
  • РСЗВ – 554 (+0) од.
  • засоби ППО ‒ 306 (+0) 
  • літаки – 308 (+0) 
  • гелікоптери – 294 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2614 (+42)
  • крилаті ракети ‒ 947 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) 
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 5958 (+6) 
  • спеціальна техніка ‒ 384 (+4)

Дані уточнюються.

  • 8 травня вночі українська ППО збила 35 "шахедів" над Київщиною.
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
Читайте також:
термінова новина
6 травня, 2023 субота
У Дніпрі пролунав вибух
путін та пригожин
Автор Антін Борковський
7 травня, 2023 неділя
Все більше росіян вступають в умовну партію Пригожина, щоб пояснити поразку, - Піонтковський
Миколаїв. Ілюстрація
7 травня, 2023 неділя
У Миколаєві прогриміли вибухи
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.27
    Купівля 37.27
    Продаж 37.87
  • EUR
    Купівля 40.86
    Продаж 41.81
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
8 травня
08:41
обстріл Херсон
Ворог 42 рази обстріляв Херсонщину минулої доби: поцілив у житлові квартали й територію заводу, є поранені
08:33
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр
"Буде завжди, незалежно від дати": Маляр про ймовірність загострення з боку Росії на 9 травня
08:06
OPINION
Вадим Денисенко
Кадиров замість Пригожина під Бахмутом. Що насправді відбувається?
08:03
COVID-19
Японія почала знижувати статус COVID-19 до рівня сезонного грипу
07:55
окупанти орки
РФ обстрілювала Бахмут запалювальними та фосфорними боєприпасами, у Веселому окупанти зачинили відділ поліції й знищили документи
07:44
Ексклюзив
гори
Пожежа на копальні золота в Перу забрала життя щонайменше 27 людей
07:36
Сербія
МВС Сербії закликало громадян протягом місяця здати всю незареєстровану зброю
07:21
Оновлено
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Вночі українська ППО збила 35 "шахедів" над Київщиною, 5 людей травмовані
06:57
човен для рятувальних операцій
Внаслідок перекидання туристичного човна в Індії загинула щонайменше 21 людина
06:16
російські війська
Росія навряд чи здатна проводити скоординовані оборонні операції по всій лінії фронту, - ISW
05:48
На Херсонщині окупанти забирають у місцевих катери, хочуть поповнити дефіцит плавзасобів
02:53
Оновлено
Росіяни атакували ракетами "Буря" продовольчий склад на Одещині
Росіяни атакували ракетами "Буря" продовольчий склад та зону відпочинку на Одещині
01:18
керування дронами, навчання 103-ї ТрО
Французький аеронавт пояснив, чому армія РФ не здатна ефективно користуватися дронами
00:37
День примирення
Посольство України в Німеччині 8 травня не кластиме квіти поруч із радянською символікою
00:04
обстріл, ППО
На Київщині сили ППО збивають цілі
2023, неділя
7 травня
23:25
НАТО
Захисники України перевищують усі стандарти НАТО, - євродепутат Андрюс Кубілюс
23:15
Дмитро Кравець. Харків
У бою за Бахмут загинув керівник харківського дитячого театру "Казка"
22:56
Аналітика
Сергій Згурець
Кожен українець має бути дотичний до контрнаступу. ЗСУ збили ракету - фетиш Кремля. Колонка Сергія Згурця
22:26
Підозрюваний у підриві Прилєпіна Олександр Пермяков
Підозрюваний у замаху на Прилєпіна народився у Дружківці та воював за бойовиків "ДНР"
22:03
Бранко Ружич. Сербія
Стрілянина у школі в Белграді: міністр освіти Сербії написав заяву на звільнення
21:45
підірвали авто з Прилєпіним
Прилєпін прийшов до тями та розповів подробиці замаху на нього
21:21
Микола Климович. Білорусь
У колонії помер білорус, засуджений за карикатури на Лукашенка й Путіна
20:54
Литва прапор
Литва відновить напівзруйнований ліцей у Бородянці
20:32
Володимир Зеленський
Дуже важливо щоб світ знав про кожен факт російського терору, - Зеленський
20:07
OPINION
Галина Пагутяк
Свиня на оперній сцені
20:02
Росіяни обстріляли Харківщину, поранено жінку
19:53
Оновлено
Едуард Хегер
Президентка Словаччини Чапутова прийняла відставку прем'єра країни та оголосила, хто стане новим главою уряду
18:59
protests in Moldova
Планували підпали: у Кишиневі затримали 27 учасників проросійської акції
18:53
мародерство у російській армії
Окупанти на Запоріжжі привезли 15 автобусів для евакуації "народної міліції" та вивезення українського майна, - Генштаб
18:42
блискавка
У Франції зафіксували понад 25 тис. ударів блискавки за останню добу
18:29
Ексклюзив
Захар Прилєпін
Замах на Прилєпіна є міцним ударом по системі пропаганди РФ, - російський опозиціонер Пономарьов
18:14
Президент Чехії Петр Павел
"Не буде іншого шансу, принаймні цьогоріч". Президент Чехії застерігає Україну від поспішного контрнаступу
18:06
У Мелітополі та Бердянську раптово закрилися російські продуктові магазини, - Федоров
18:03
OPINION
МАЙКЛ Мишкало
Їх більше немає
17:50
Євгенія Гуцул
"По 15 тис. за 30 виборців": що знайшли під час обшуку в кандидатки у голови Гагаузії Гуцул, яку напряму підтримують з Москви
17:44
Інтерв’ю
путін та пригожин
Все більше росіян вступають в умовну партію Пригожина, щоб пояснити поразку, - Піонтковський
17:40
Ексклюзив
Микола Княжицький
Фактично, парламентаризм в Україні знищений, - Княжицький
17:31
Москва пожежа
Москву вкрили пасма чорного диму
16:59
Оновлено
Кевін Келсі (у світлій формі), "Олександрія" - "Шахтар"
УПЛ: "Шахтар" втратив очки з "Олександрією", "Дніпро-1" переміг "Чорноморець", результати інших матчів 25-го туру
16:54
У Німеччині кліматичні активісти сплюндрували монумент Основному закону
У Німеччині екоактивісти залишили "криваві" відбитки рук на пам'ятнику Основному закону
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV