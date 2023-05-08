Російська армія втратила за добу в Україні 540 військових, 42 дрони та 7 танків
З початку повномасштабного вторгнення до України росіяни втратили 194 970 військових, 2614 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 3730 танків
Про це повідомили у понеділок, 8 травня, у facebook Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.23 орієнтовно становили:
- особовий склад ‒ близько 194970 (+540) осіб ліквідовано
- танки ‒ 3730 (+7)
- бойові броньовані машини ‒ 7253 (+5)
- артилерійські системи – 3018 (+8)
- РСЗВ – 554 (+0) од.
- засоби ППО ‒ 306 (+0)
- літаки – 308 (+0)
- гелікоптери – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2614 (+42)
- крилаті ракети ‒ 947 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 5958 (+6)
- спеціальна техніка ‒ 384 (+4)
Дані уточнюються.
- 8 травня вночі українська ППО збила 35 "шахедів" над Київщиною.
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