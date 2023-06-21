"Будинок з комахами" Марії Станіславської включили до Держреєстру нерухомих пам’яток України
У столиці внесли до нерухомих пам’яток України будинок письменниці та перекладачки Марії Станіславської, який має фасадну декорацію у вигляді рельєфних зображень комах
Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.
"МКІП внесло прибутковий будинок Марії Станіславської за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, 93, охоронний №3192-Кв до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією пам’ятка архітектури місцевого значення", - пише пресслужба.
Київська міська військова адміністрація має повідомити власника будівлі або його представника про те, що пам’ятка увійшла до Держреєстру, і протягом цього року, але не пізніше ніж через 6 місяців після закінчення/скасування воєнного стану в Україні, забезпечити приведення облікової документації.
Місто має розробити й затвердити науково-проєктну документацію про межі та режими використання пам’ятки, а також технічну документацію з землеустрою для визначення території культурної спадщини.
Довідково. "Будинок з комахами" Марії Станіславської - історична будівля в Києві на Володимирській вулиці, 93, яка зведена у 1893 році. Має унікальну фасадну декорацію у вигляді рельєфних зображень комах. Будинок належав Марії Станіславській, яка була письменницею та перекладачкою. Він є пам’яткою архітектури місцевого значення і зараз перебуває під загрозою знищення через незаконне будівництво поруч.
- 12 квітня Міністерство культури та інформаційної політики України показало наслідки безоплатного користування Лаврою УПЦ МП.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.73
Купівля 36.73Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.16Продаж 40.96
- Актуальне
- Важливе