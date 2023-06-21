Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.

"МКІП внесло прибутковий будинок Марії Станіславської за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, 93, охоронний №3192-Кв до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією пам’ятка архітектури місцевого значення", - пише пресслужба.

Київська міська військова адміністрація має повідомити власника будівлі або його представника про те, що пам’ятка увійшла до Держреєстру, і протягом цього року, але не пізніше ніж через 6 місяців після закінчення/скасування воєнного стану в Україні, забезпечити приведення облікової документації.

Місто має розробити й затвердити науково-проєктну документацію про межі та режими використання пам’ятки, а також технічну документацію з землеустрою для визначення території культурної спадщини.

Довідково. "Будинок з комахами" Марії Станіславської - історична будівля в Києві на Володимирській вулиці, 93, яка зведена у 1893 році. Має унікальну фасадну декорацію у вигляді рельєфних зображень комах. Будинок належав Марії Станіславській, яка була письменницею та перекладачкою. Він є пам’яткою архітектури місцевого значення і зараз перебуває під загрозою знищення через незаконне будівництво поруч.