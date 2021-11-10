Будівля стала небезпечною після "реконструкції": СБУ викрила мільйонні розкрадання на будівництві школи олімпійського резерву на Черкащині

Про це повідомила пресслужба СБУ.



Згідно з повідомленням, правоохоронці викрили схему розкрадання державних коштів у ході реконструкці дитячої спортивної школи олімпійського резерву на Черкащині. За висновками експертизи, зловмисники фактично змарнували проєкт, оскільки після "реконструкції" будівля стала небезпечною для експлуатації і тепер потребує демонтажу або мільйонних інвестицій на відновлення.



За даними слідства, ініціатором злочину був керівник однієї з місцевих будівельних компаній.



Так, зазначили у відомстві, очолювана ним компанія у 2017 році виграла тендер на проведення робіт з реконструкції дитячої спортивної школи олімпійсього резерву. Один з департаментів Черкаської ОДА уклав договір з переможцем на загальну суму понад 56 млн грн. Відповідно до угоди об'єкт мав бути введений в експлуатацію в 2019 році.



Правоохоронці задокументували, що під час реконструкції спортивної школи підрядник не дотримувався встановлених законом та проєктом будівельних і технічних стандартів. Натомість вносив у звітну документацію недостовірні відомості про вартіст і якість матеріалів та обсяги виконаних робіт. Таким чином, йому вдалося привласнити майже 2 млн грн.



Зазначається, що зловмисник всіляко затягував здачу об'єкта, маючи на меті "освоїти" якомога більше коштів. Загалом компанії вдалося неефективно використати 39 млн грн державних коштів із загальної вартості проєкту.



У пресслужбі зауважили, що наразі керівнику будівельної компанії повідомлено про підозру.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb