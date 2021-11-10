Будівля стала небезпечною після "реконструкції": СБУ викрила мільйонні розкрадання на будівництві школи олімпійського резерву на Черкащині
Служба безпеки України (СБУ) викрила мільйонні розкрадання на будівництві школи олімпійського резерву на Черкащині
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Згідно з повідомленням, правоохоронці викрили схему розкрадання державних коштів у ході реконструкці дитячої спортивної школи олімпійського резерву на Черкащині. За висновками експертизи, зловмисники фактично змарнували проєкт, оскільки після "реконструкції" будівля стала небезпечною для експлуатації і тепер потребує демонтажу або мільйонних інвестицій на відновлення.
За даними слідства, ініціатором злочину був керівник однієї з місцевих будівельних компаній.
Так, зазначили у відомстві, очолювана ним компанія у 2017 році виграла тендер на проведення робіт з реконструкції дитячої спортивної школи олімпійсього резерву. Один з департаментів Черкаської ОДА уклав договір з переможцем на загальну суму понад 56 млн грн. Відповідно до угоди об'єкт мав бути введений в експлуатацію в 2019 році.
Правоохоронці задокументували, що під час реконструкції спортивної школи підрядник не дотримувався встановлених законом та проєктом будівельних і технічних стандартів. Натомість вносив у звітну документацію недостовірні відомості про вартіст і якість матеріалів та обсяги виконаних робіт. Таким чином, йому вдалося привласнити майже 2 млн грн.
Зазначається, що зловмисник всіляко затягував здачу об'єкта, маючи на меті "освоїти" якомога більше коштів. Загалом компанії вдалося неефективно використати 39 млн грн державних коштів із загальної вартості проєкту.
У пресслужбі зауважили, що наразі керівнику будівельної компанії повідомлено про підозру.
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