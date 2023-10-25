"Буду радий повернутись у Росію": найкращий бомбардир в історії "Шахтаря" зізнався у любові до Москви

Про це Луїс Адріано сказав в інтерв'ю Фабіо Алейшо.

"Коли закінчиться мій контракт з "Інтернасьоналем", я буду радий повернутися грати в Росію! Країна, яка мені дуже подобається і де я маю багато друзів. Так що я хотів би знову зіграти в Росії, так. Мій план – грати на високому рівні, як я завжди робив у своїй професійній кар'єрі! Я хочу зіграти ще 4 роки на високому рівні, і я зробив би це, якби у мене була можливість знову зіграти в Росії", - заявив бразилець.

Ексфутболіст "Шахтаря" заявив, що приїзд до Москви буде для нього насолодою.

"У мене завжди є запрошення від друзів повернутися до Росії та відвідати їх, але мені було дуже складно збалансувати дати через мою рутину! Але одного разу я приїду до Москви, це буде одна насолода!", – сказав Адріано.

36-річний Луїс Адріано виступав за донецький "Шахтар" з 2007 до 2015 року. Бразилець 6 разів виграв чемпіонат України та став переможцем Кубка УЄФА. Є найкращим бомбардиром в історії "гірників" - 128 голів.

За московський "Спартак" Адріано грав із 2017 по 2019 рік та виграв із командою чемпіонат Росії.