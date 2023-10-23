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"Шахтар" розірвав контракт із Роспутьком, який утік до РФ

23 жовтня, 2023 понедiлок
12:38
Спорт Олександр Роспутько, Шахтар

Футбольний клуб "Шахтар" розірвав контракт із півзахисником Олександром Роспутьком, який не повернувся в розташування команди, а натомість утік до Росії

Про це йдеться у повідомленні на сайті клубу.

"У зв’язку із неповерненням до розташування команди й фактичною відмовою від виконання обов’язків за контрактом ФК "Шахтар" розірвав контракт із футболістом Олександром Роспутьком", - ідеться у повідомленні.

Що передувало

Після матчу юнацької ліги УЄФА між "Антверпеном" та донецьким "Шахтарем, на борту літака, на якому українська команда мала повернутися додому, раптово не виявилося 19-річного півзахисника Олександра Роспутька.

Оперативно відбулись пошуки футболіста. Проте в аеропорту вдалося знайти лише акуратно складену форму гравця. Хавбек видалив усі свої записи в соцмережах і перестав відповідати на телефонні дзвінки.

"Брутальний футбол" та головний редактор "Профутбол Digital" Володимир Звєров поділились інформацією, що Олександр Роспутько перебуває у РФ.

Після цього клуб "Зірка" зі Санкт-Петербурга, якому приписували контакти з футболістом, опублікував офіційну заяву стосовно Роспутька. Він нібито попросив політичний притулок.

Пізніше батько футболіста Юрій Роспутько підтвердив, що його син утік до РФ. Він спростував інформацію про прохання політичного притулку, зазначивши, що натомість хлопець оформить російський паспорт.

"У Росії йому точно буде безпечніше", - запевнив батько футболіста.

Україна
Росія
футбол
Шахтар
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