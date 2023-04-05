"Будуть правильні рішення": Зеленський назвав свій пріоритет у битві за Бахмут

Про це він сказав на брифінгу у Польщі.

Президент підкреслив, що росіяни все ще не контролюють Бахмут, проте якщо там стане "гарячіше", будуть прийняті відповідні рішення.

"Ми знаходимось в Бахмуті, й ворог не контролює Бахмут. Для мене найголовніше не втратити наших військових. Безумовно, якщо буде момент ще гарячіших подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, безумовно будуть відповідні, правильні рішення.", - сказав глава держави.

Він також вчергове наголосив, що чим швидше до України надійде необхідна амуніція, тим швидше ситуація покращиться не тільки в Бахмуті, а й на всій лінії фронту.