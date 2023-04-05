"Будуть правильні рішення": Зеленський назвав свій пріоритет у битві за Бахмут
Володимир Зеленський заявив, що найбільший пріоритет у Бахмуті - українські військові, тож у випадку оточення будуть прийняті відповідні правильні рішення
Про це він сказав на брифінгу у Польщі.
Президент підкреслив, що росіяни все ще не контролюють Бахмут, проте якщо там стане "гарячіше", будуть прийняті відповідні рішення.
"Ми знаходимось в Бахмуті, й ворог не контролює Бахмут. Для мене найголовніше не втратити наших військових. Безумовно, якщо буде момент ще гарячіших подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, безумовно будуть відповідні, правильні рішення.", - сказав глава держави.
Він також вчергове наголосив, що чим швидше до України надійде необхідна амуніція, тим швидше ситуація покращиться не тільки в Бахмуті, а й на всій лінії фронту.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр ствердила, що росіянам не вдається психологічно вплинути на ухвалення рішень Україною щодо Бахмутського напрямку.
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