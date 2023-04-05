Маляр розповіла, на що спрямовані пропагандистські повідомлення РФ про Бахмут
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр ствердила, що росіянам не вдається психологічно вплинути на ухвалення рішень Україною щодо Бахмутського напрямку та назвала, на що спрямована пропаганда
Про це заступниця міністра оборони написала в телеграмі.
"Ворогу не вдається психологічно вплинути на прийняття рішень нашого командування щодо Бахмутського напрямку. Так само як не вдається демотивувати наших бійців. Попри те, що всі інформаційні повідомлення ворога про бої у Бахмуті спрямовані саме на це", - написала вона.
Ганна Маляр вказала на інформаційні інструменти, які ворог використовує в пропаганді, а саме: повідомлення про нібито його успіх у різних формах і видах та свідчення про начебто розсекречені плани і рішення керівництва щодо Бахмуту.
"Аналіз цих повідомлень показує, що ворог не може знайти дієві наративи, тому інформація більше схожа на випробовування всіх можливих варіантів. Скажімо, версій про те, що саме "Сирський доповів Зеленському і яке рішення прийнято" поширено вже близько десяти", - додала заступниця міністра оборони.
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