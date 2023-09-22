Букерівська премія - 2023: оголошено короткий список номінантів
Букерівська премія, що є однією з найбільш престижних у світі, оприлюднила шортлист книг, які претендують на нагороду у 2023 році. До нього увійшло шість видань
Інформацію оприлюднено на офіційному сайті премії.
Книги шістьох авторів журі відібрало із довгого списку, який налічував 13 творів.
На перемогу претендують:
- Study for Obedience ("Вивчення послуху"), Сара Бернштейн;
- If I Survive You ("Якщо я переживу тебе"), Джонатан Ескоффері;
- This Other Eden ("Цей інший рай"), Пол Гардінг;
- Prophet Song ("Пісня пророка"), Пол Лінч;
- Western Lane ("Західний провулок"), Четна Мару;
- The Bee Sting ("Укус бджоли"), Пол Мюррей.
Фіналіста, який отримає 50 тис. фунтів стерлінгів, буде оголошено в Лондоні 26 листопада.
Довідка: The Booker Prize — одна з найпрестижніших літературних нагород, яку з 1969 року щорічно вручають у Великій Британії. На перемогу можуть претендувати романи, написані англійською мовою. Журі, яке складається з 5 осіб, оголошує довгі списки влітку, а короткі – у вересні.
У 2005 році з’явився ще й "Міжнародний Букер", якого дають за перекладені англійською мовою художні літературні твори.
- Індійська письменниця Гітанджалі Шрі отримала Міжнародну Букерівську премію 2022 року за роман "Могила з піску". Вперше Букерівською премією було відзначено роман мовою хінді.
- У 2023 році до довгого списку Міжнародної Букерівської премії увійшов український письменник Андрій Курков. Переможцем став болгарський письменник Георгі Господінов.
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