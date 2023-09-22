Букерівська премія - 2023: оголошено короткий список номінантів

Інформацію оприлюднено на офіційному сайті премії.

Книги шістьох авторів журі відібрало із довгого списку, який налічував 13 творів.

На перемогу претендують:

Study for Obedience ("Вивчення послуху"), Сара Бернштейн;

If I Survive You ("Якщо я переживу тебе"), Джонатан Ескоффері;

This Other Eden ("Цей інший рай"), Пол Гардінг;

Prophet Song ("Пісня пророка"), Пол Лінч;

Western Lane ("Західний провулок"), Четна Мару;

The Bee Sting ("Укус бджоли"), Пол Мюррей.

Фіналіста, який отримає 50 тис. фунтів стерлінгів, буде оголошено в Лондоні 26 листопада.

Довідка: The Booker Prize — одна з найпрестижніших літературних нагород, яку з 1969 року щорічно вручають у Великій Британії. На перемогу можуть претендувати романи, написані англійською мовою. Журі, яке складається з 5 осіб, оголошує довгі списки влітку, а короткі – у вересні.

У 2005 році з’явився ще й "Міжнародний Букер", якого дають за перекладені англійською мовою художні літературні твори.