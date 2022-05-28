Вперше Букерівською премією відзначено роман мовою хінді

Про це повідомляється на сайті премії.

Оригінал написано на хінді. Книга Шрі стала першим в історії романом цією мовою, який отримав премію.

"Це блискучий роман про Індію. Завдяки чарівній жвавості та співчуттю в ньому сплітаються в калейдоскопічне ціле - юність і старість, чоловіче та жіноче, сім'я та нація", - прокоментував вибір переможця голова журі Букерівської премії Френк Вайн.

У книзі розповідається історія 80-річної жінки, яка у депресії через смерть чоловіка і непрості стосунки з донькою.