Про це пише The booker Prizes.

Церемонія вручення Міжнародної Букерівської премії відбулася 23 травня в лондонському Sky Gardens.

Книга стала першим твором-переможцем премії, який опубліковано болгарською мовою.

Зазначається, що роман "Прихисток часу" - третій роман Георга Господинова, який опублікували англійською мовою.

"Він є найбільш перекладаним і міжнародно нагородженим болгарським письменником, який з’явився після падіння комунізму. Його романи, вірші, есе, сценарії та графічні романи зробили його одним із провідних голосів європейської літератури", - йдеться у повідомлені.

Книги Георга Господинова перекладені 25 мовами, зокрема німецькою, англійською, французькою, іспанською, італійською, данською, польською, турецькою, албанською, ісландською та іншими мовами.

Сама книга "Прихисток часу" розповідає історію "клініки минулого", де лікують пацієнтів із хворобою Альцгеймера. Кожен поверх - це відтворення обстановки десятирічної давнини, що повертає пацієнтів у минуле. Однак у міру того, як кімнати стають все більш привабливими, все більше і більше здорових людей шукають клініку як "притулок часу", щоб врятуватися від жахів сучасного життя.

Довідка.

Щорічна Міжнародна Букерівська премія – престижна британська літературна премія, заснована у 2005 році, яку вручають за найкращий літературний твір, перекладений англійською мовою та опублікований у Великій Британії чи Ірландії. У 2014 році премія дозволила висувати англомовних авторів і з інших країн світу.