Букерівська премія оголосила короткий список творів, що претендують на нагороду у 2022 році
Букерівська премія назвала шість книжок, які претендують на нагороду у 2022 році. Переможця премії оголосять 17 жовтня
Про це повідомляється на сайті премії, передає Читомо.
До переліку претендентів на нагороду Букерівською премією у 2022 році увійшло 6 книжок:
- "О Вільям!" Елізабет Страут (отримала Пулітцерівську премію у 2009 року за роман "Олівія Кіттерідж")
- "Дерева" Персіваля Еверетта
- "Патока Уокер" Алана Гарнера
- "Такі маленькі речі" Клер Кіган
- "Слава" Новайолет Булавайо
- "Сім місяців Маалі Алмейди" Шехан Карунатілака.
"Шортліст включає авторів 5 національностей із 4 континентів, 3 незалежні видавництва, найкоротшу номіновану книжку, а також найстаршого автора, який коли-небудь номінувався. Переважна частина книжок заснована на реальних подіях", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що короткий список обирали серед 196 книжок.
"Короткий список, який зрештою склали, має велику географічну широту, а також лінгвістичну та концептуальну гнучкість. Разом ці шість романів показують історію та життя окремих людей з дотепністю, сміливістю та гнівом, що дозволяє нам дивитися на світ багатьма парами надзвичайно проникливих очей", - сказала директорка Фонду Букерівської премії Ґабі Вуд.
Переможця премії оголосять 17 жовтня.
Довідка. Щорічна Міжнародна Букерівська премія – престижна британська літературна премія, заснована у 2005 році, яку вручають за найкращий літературний твір, перекладений англійською мовою та опублікований у Великій Британії чи Ірландії. У 2014 році премія дозволила висувати англомовних авторів і з інших країн світу.
- Раніше повідомлялося, що Букерівська книжкова премія оголосила склад журі на 2023 рік, яке очолить письменниця Лейла Слімані, 2016 року її роман "Солодка пісня" був відзначений Гонкурівською премією.
- Індійська письменниця Гітанджалі Шрі отримала міжнародну Букерівську премію 2022 року за роман "Могила з піску". Вперше Букерівською премією відзначено роман мовою хінді.
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