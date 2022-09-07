Букерівська премія оголосила короткий список творів, що претендують на нагороду у 2022 році

Про це повідомляється на сайті премії, передає Читомо.

До переліку претендентів на нагороду Букерівською премією у 2022 році увійшло 6 книжок:

"О Вільям!" Елізабет Страут (отримала Пулітцерівську премію у 2009 року за роман "Олівія Кіттерідж")

"Дерева" Персіваля Еверетта

"Патока Уокер" Алана Гарнера

"Такі маленькі речі" Клер Кіган

"Слава" Новайолет Булавайо

"Сім місяців Маалі Алмейди" Шехан Карунатілака.

"Шортліст включає авторів 5 національностей із 4 континентів, 3 незалежні видавництва, найкоротшу номіновану книжку, а також найстаршого автора, який коли-небудь номінувався. Переважна частина книжок заснована на реальних подіях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що короткий список обирали серед 196 книжок.

"Короткий список, який зрештою склали, має велику географічну широту, а також лінгвістичну та концептуальну гнучкість. Разом ці шість романів показують історію та життя окремих людей з дотепністю, сміливістю та гнівом, що дозволяє нам дивитися на світ багатьма парами надзвичайно проникливих очей", - сказала директорка Фонду Букерівської премії Ґабі Вуд.

Переможця премії оголосять 17 жовтня.

Довідка. Щорічна Міжнародна Букерівська премія – престижна британська літературна премія, заснована у 2005 році, яку вручають за найкращий літературний твір, перекладений англійською мовою та опублікований у Великій Британії чи Ірландії. У 2014 році премія дозволила висувати англомовних авторів і з інших країн світу.

Раніше повідомлялося, що Букерівська книжкова премія оголосила склад журі на 2023 рік, яке очолить письменниця Лейла Слімані, 2016 року її роман "Солодка пісня" був відзначений Гонкурівською премією.

Індійська письменниця Гітанджалі Шрі отримала міжнародну Букерівську премію 2022 року за роман "Могила з піску". Вперше Букерівською премією відзначено роман мовою хінді.

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