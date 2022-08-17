Букерівська книжкова премія оголосила склад журі на 2023 рік

Про це повідомляється на сайті премії, передає Суспільне.

Як йдеться у повідомленні, 17 серпня оприлюднили склад журі Міжнародної Букерівської премії 2023 року, до нього входить 5 осіб.

"Журі очолить письменниця Лейла Слімані, 2016 року її роман "Солодка пісня" був відзначений Гонкурівською премією", - пише Суспільне.

Крім Слімані до складу журі увійшли:

Уям Блекер – письменник, перекладач і доцент кафедри східноєвропейської літератури в Університетському коледжі Лондона;

Тан Тван Енг – автор, його дебютний роман "Подарунок дощу" увійшов до довгого списку Букерівської премії-2007, а його другий роман "Сад вечірніх туманів" потрапив до короткого списку у 2012;

Парул Сегал – автор The New Yorker і колишній книжковий критик New York Times;

Фредерік Студеманн – літературний редактор Financial Times.

"Уям Блекер, один з ключових перекладачів з української в Британії, – в журі Міжнародного Букера. Це неймовірно багато значить як мінімум тому, що змусить купу людей осягнути, що якщо є перекладачі з української в журі Букера, то є і варта уваги українська література", - пише українська журналістка Богдана Неборак у твіттері.

Щорічна Міжнародна Букерівська премія - престижна британська літературна премія, заснована у 2005 році, яку вручають за найкращий літературний твір, перекладений англійською.

Індійська письменниця Гітанджалі Шрі отримала міжнародну Букерівську премію 2022 року за роман "Могила з піску". Вперше Букерівською премією відзначено роман мовою хінді.

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