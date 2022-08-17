Букерівська книжкова премія оголосила склад журі на 2023 рік
Букерівська книжкова премія оголосила склад журі на 2023 рік, яке очолить письменниця Лейла Слімані, 2016 року її роман "Солодка пісня" був відзначений Гонкурівською премією
Про це повідомляється на сайті премії, передає Суспільне.
Як йдеться у повідомленні, 17 серпня оприлюднили склад журі Міжнародної Букерівської премії 2023 року, до нього входить 5 осіб.
"Журі очолить письменниця Лейла Слімані, 2016 року її роман "Солодка пісня" був відзначений Гонкурівською премією", - пише Суспільне.
Крім Слімані до складу журі увійшли:
- Уям Блекер – письменник, перекладач і доцент кафедри східноєвропейської літератури в Університетському коледжі Лондона;
- Тан Тван Енг – автор, його дебютний роман "Подарунок дощу" увійшов до довгого списку Букерівської премії-2007, а його другий роман "Сад вечірніх туманів" потрапив до короткого списку у 2012;
- Парул Сегал – автор The New Yorker і колишній книжковий критик New York Times;
- Фредерік Студеманн – літературний редактор Financial Times.
"Уям Блекер, один з ключових перекладачів з української в Британії, – в журі Міжнародного Букера. Це неймовірно багато значить як мінімум тому, що змусить купу людей осягнути, що якщо є перекладачі з української в журі Букера, то є і варта уваги українська література", - пише українська журналістка Богдана Неборак у твіттері.
- Щорічна Міжнародна Букерівська премія - престижна британська літературна премія, заснована у 2005 році, яку вручають за найкращий літературний твір, перекладений англійською.
- Індійська письменниця Гітанджалі Шрі отримала міжнародну Букерівську премію 2022 року за роман "Могила з піску". Вперше Букерівською премією відзначено роман мовою хінді.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.2
Купівля 39.2Продаж 40.08
-
EUR
Купівля 39.62Продаж 40.73
- Актуальне
- Важливе