Про це повідомляє Еспресо.TV.

Провідні букмекерські контори пропонують на перемогу "Селтіка" коефіцієнт 1,72, на нічию дають 3,90, а на виграш "Шахтаря" - 4,50.

"Шахтар" у 5-му турі зустрінеться з "Селтіком" у Глазго. Після 4-х турів український клуб має 5 очок та посідає у групі F третє місце. Шотландці з 1 пунктом на четвертій позиції.

"Реал" з 10 балами лідирує та достроково гарантував собі місце у плей-офф. "Лейпциг" з 6 очками - другий. У 5-му турі німці зіграють проти іспанців на своєму полі.

11 жовтня "Шахтар" зіграв внічию з "Реалом" у 4-му турі Ліги чемпіонів.

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