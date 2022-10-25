Букмекери дали прогноз на матч "Селтік" - "Шахтар" у Лізі чемпіонів
Букмекери вважають шотландський "Селтік" фаворитом матчу 5-го туру Ліги чемпіонів проти "Шахтаря"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Провідні букмекерські контори пропонують на перемогу "Селтіка" коефіцієнт 1,72, на нічию дають 3,90, а на виграш "Шахтаря" - 4,50.
"Шахтар" у 5-му турі зустрінеться з "Селтіком" у Глазго. Після 4-х турів український клуб має 5 очок та посідає у групі F третє місце. Шотландці з 1 пунктом на четвертій позиції.
"Реал" з 10 балами лідирує та достроково гарантував собі місце у плей-офф. "Лейпциг" з 6 очками - другий. У 5-му турі німці зіграють проти іспанців на своєму полі.
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11 жовтня "Шахтар" зіграв внічию з "Реалом" у 4-му турі Ліги чемпіонів.
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