Букмекери оновили список фаворитів Євробачення-2024, місце України змінилося
Букмекери оновили ставки на переможця пісенного конкурсу "Євробачення-2024" і тепер найбільше шансів дають представнику Великої Британії
Відповідні дані наводить сайт Eurovision world.
Букмекери оновили прогнози щодо пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Тепер їхнім фаворитом є учасник від Великої Британії. Раніше конкурсанту від цієї країни пророкували лише 10-те місце.
Два тижні тому Велика Британія оголосила, хто представлятиме країну на Євробаченні цього року. У Мальме поїде музикант Оллі Александер, більш відомий як соліст і клавішник гурту Years & Years. Оллі шестиразово номінувався на премію Brit Awards, а також був номінований на премію Британської телевізійної академії і премію Critics' Choice Television Award за найкращу чоловічу роль. Він відомий також за роллю у драматичному серіалі "Це гріх" (It's a Sin).
Попередній фаворит букмекерів Ізраїль опустився на 2-гу сходинку, а конкурсант з України, якого оберуть 3 лютого, посідає 3-тє місце. Далі у списку розмістилися Італія та Швеція.
Фото: Скриншот з eurovisionworld
68-й пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.
28 серпня Україна підтвердила свою участь. Представника від України оберуть на Національному відборі, який відбудеться 3 лютого. Наразі відомий повний список фіналістів. ANKA стала 11-ю учасницею, яку обрали українці голосуванням у Дії.
Шведська телекомпанія SVT, яка є організатором пісенного конкурсу у 2024 році, уже оприлюднила детальну графіку сцени Мальме Арени та дизайну освітлення та показала фото.
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