Бунт в Чувашії: більше ніж 100 мобілізованих протестують через несплату грошей, обіцяних Путіним

Про це пише низка російських каналів у телеграмі, а також повідомляє Радіо Свобода.

Мобілізовані вимагають "справедливості", адже "ідуть на смерть для безпеки росіян та мирного життя".

Влада РФ наразі не коментувала виплати для військових, які пообіцяв їхній президент.

Канали в телеграмі стверджують, що до місця мітингу прибувають силовики.