Бунт в Чувашії: більше ніж 100 мобілізованих протестують через несплату грошей, обіцяних Путіним
Мобілізовані чоловіки з Республіки Чувашія вийшли на протест в Ульяновську, вони відмовляються йти на війну проти України, поки їм не виплатять обіцяні 195 тисяч рублів
Про це пише низка російських каналів у телеграмі, а також повідомляє Радіо Свобода.
Мобілізовані вимагають "справедливості", адже "ідуть на смерть для безпеки росіян та мирного життя".
Влада РФ наразі не коментувала виплати для військових, які пообіцяв їхній президент.
Канали в телеграмі стверджують, що до місця мітингу прибувають силовики.
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Головне управління розвідки попереджало, що влада РФ не зможе повноцінно забезпечити мобілізованих чоловіків, тож готується до придушення антивоєнних протестів.
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Опитування "Левада-центр" показало, що 38% росіян засуджують антивоєнні мітинги.
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