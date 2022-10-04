Про це Головне управління розвідки пише у своєму Telegram.

За даними української розвідки, щоб приборкати чергові антимобілізаційні протести поліція РФ активізує підготовку нових підрозділів "особливого призначення".

У повідомленні йдеться, що в рамках мобілізації на території Омського танкового інженерного інституту планувалось розміщення 6000 осіб. Втім, станом на 30 вересня, до інституту фактично прибуло 9000 мобілізованих. Було повідомлено, що до 1 жовтня має прибути ще 2000 мобілізованих.

Мобілізованим не вистачає спальних місць, вбиралень, в закладі відсутнє опалення, є проблеми з харчуванням. Розвідка розповідає, що серед мобілізованих багато хворих, яким не надається медична допомога.

"У зв’язку з цим, новоприбулі відправляються до міста Єкатеринбург, але там ситуація аналогічна. До того ж більшість мобілізованих не отримали військової форми з формулюванням – "не вистачило", - повідомляє ГУР.

Розвідка також заявляє, що військовий комісар центрального та сеймського округів Ігор Ісько повідомив командуванню про значні складнощі при проведенні мобілізації. За його словами: "люди відключають домофони та не відчиняють двері". В результаті 27 вересня зі 170 повісток було вручено лише 16, а 28 вересня зі 180 – 10.

21 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації на території країни.

Після оголошення часткової мобілізації у РФ всім громадянам, які стоять на військовому обліку, заборонили виїзд за кордон.

26 вересня через оголошення часткової мобілізації у РФ Ростовську область закрили на в'їзд та виїзд.

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