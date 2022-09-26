Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"На території Російської Федерації тривають заходи часткової мобілізації, оголошеної російським військово-політичним керівництвом. Ростовська область закрита на в’їзд та виїзд. Особам, що знаходяться не за місцем прописки, через родичів, наказано протягом трьох діб з’явитись", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що особовому складу, що прибуває до збірних пунктів у Бєлгородській області, оголошують список, що необхідно придбати за власні кошти, зокрема, це теплий одяг.

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Також зазначені заходи противник проводить на тимчасово окупованих територіях України. З 24 вересня цього року, у Севастополі, на базі автомобільного батальйону чорноморського флоту, розпочато підготовку відмобілізованих.

У місті Сватове Луганської області вручають повістки про мобілізацію особам, що досягли вісімнадцятирічного віку. Окремих громадян, водіїв вантажівок, одразу відправляють до військових частин.

Водночас противник намагається реалізувати оголошений незаконний референдум на тимчасово зайнятих територіях України. Так, у населених пунктах Запорізькій області, представники окупаційної влади, разом з озброєними російськими військовими, здійснюють поквартирні обходи, примушуючи місцевих мешканців до участі в так званому референдумі. До того ж такі обходи мають на меті й виявлення чоловіків. Такі ж заходи ворог здійснює і в населених пунктах Луганської області.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.

Після оголошення часткової мобілізації у РФ громадянам, які стоять на військовому обліку, заборонили виїзд за кордон.

Пізніше Латвія заявила, що з міркувань безпеки не видаватиме візи росіянам, які тікають від мобілізації. Казахстан також сказав, що не надаватиме прихистку росіянам, які намагаються уникнути мобілізації.

Згодом з'явилася інформація, що Росія може вчергове порушити Женевську конвенцію та почати примусову мобілізацію українських військових, які перебувають у полоні.

25 вересня мітинг проти мобілізації у Махачкалі переріс у бійки дагестанців з російськими силовиками. На протест прийшло багато жінок. Серед них - солдатські матері та дружини. Аби розігнати мітинг силовики двічі стріляли у повітря з пістолетів. Попри це активісти не зупинились. Жителі Дагестану вимагали від правоохоронних органів відпустити всіх затриманих на мітингах проти мобілізації й палили покришки.

Своєю чергою президент України Зеленський закликав жителів Дагестану боротися проти злочинної мобілізації у РФ.

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