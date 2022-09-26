Путін не намагався підготувати населення РФ до війни, а процес мобілізації підриває фундаментальні проблеми, - ISW
Президент Володимир Путін не доклав жодних зусиль, щоб підготувати населення Росії до війни та до мобілізації
Про це пише американський Інститут дослідження війни (ISW).
Як зазначається, російські високопоставлені чиновники й кремлівські глашатаї висміювали ідею того, що Росія вторгнеться в Україну, аж до самого початку вторгнення. А після Путін наполегливо продовжував називати вторгнення "спеціальною військовою операцією", а не війною, і не створював в Росії інформаційних умов для підготовки населення до мобілізації.
"Інформаційні промахи Путіна щодо цього особливо важливі, оскільки на російській землі немає ні українських військ, ні військ НАТО, і немає загрози вторгнення в російську глибинку. Зараз не 1812, 1914 або 1941 рік, і фактори, які сприяли мобілізації населення в попередніх російських війнах, просто відсутні в цій агресивній війні, хоч би як Путін представляв її своєму народу", - кажуть в Інституті.
Експерти зауважили, що збройні сили Росії не створювали умов для ефективної широкомасштабної мобілізації принаймні з 2008 року і не створювали резервні сили, необхідні для миттєвої мобілізації. Швидкого розв'язання цих проблем немає.
"Процес мобілізації буде потворним, якість резервістів низькою, а їхня мотивація воювати, ймовірно, ще гіршою", - йдеться у повідомленні.
Водночас відзначається, що система досить налагоджена, щоб військові комісари та інші російські чиновники могли знаходити людей і відправляти їх у навчальні частини, а потім на війну.
Проте проблеми, що підривають зусилля Путіна з мобілізації росіян на боротьбу, зрештою, настільки глибокі та фундаментальні, що він не зможе розв'язати їх найближчими місяцями, а можливо, і роками. Ця мобілізація не вплине на перебіг війни у 2022 році й, імовірно, не матиме драматичного впливу на здатність Росії підтримувати нинішній рівень зусиль у 2023 році, наголошують аналітики.
- 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.
- Після оголошення часткової мобілізації у РФ громадянам, які стоять на військовому обліку, заборонили виїзд за кордон.
- Пізніше Латвія заявила, що з міркувань безпеки не видаватиме візи росіянам, які тікають від мобілізації. Казахстан також сказав, що не надаватиме прихистку росіянам, які намагаються уникнути мобілізації.
- Згодом з'явилася інформація, що Росія може вчергове порушити Женевську конвенцію та почати примусову мобілізацію українських військових, які перебувають у полоні.
- 25 вересня мітинг проти мобілізації у Махачкалі переріс у бійки дагестанців з російськими силовиками. На протест прийшло багато жінок. Серед них - солдатські матері та дружини. Аби розігнати мітинг силовики двічі стріляли у повітря з пістолетів. Попри це активісти не зупинились. Жителі Дагестану вимагали від правоохоронних органів відпустити всіх затриманих на мітингах проти мобілізації й палили покришки.
- Своєю чергою президент України Зеленський закликав жителів Дагестану боротися проти злочинної мобілізації у РФ.
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