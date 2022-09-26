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Путін не намагався підготувати населення РФ до війни, а процес мобілізації підриває фундаментальні проблеми, - ISW

26 вересня, 2022 понедiлок
07:13
Світ путін путлер

Президент Володимир Путін не доклав жодних зусиль, щоб підготувати населення Росії до війни та до мобілізації

Про це пише американський Інститут дослідження війни (ISW).

Як зазначається, російські високопоставлені чиновники й кремлівські глашатаї висміювали ідею того, що Росія вторгнеться в Україну, аж до самого початку вторгнення. А після Путін наполегливо продовжував називати вторгнення "спеціальною військовою операцією", а не війною, і не створював в Росії інформаційних умов для підготовки населення до мобілізації.

"Інформаційні промахи Путіна щодо цього особливо важливі, оскільки на російській землі немає ні українських військ, ні військ НАТО, і немає загрози вторгнення в російську глибинку. Зараз не 1812, 1914 або 1941 рік, і фактори, які сприяли мобілізації населення в попередніх російських війнах, просто відсутні в цій агресивній війні, хоч би як Путін представляв її своєму народу", - кажуть в Інституті.

Експерти зауважили, що збройні сили Росії не створювали умов для ефективної широкомасштабної мобілізації принаймні з 2008 року і не створювали резервні сили, необхідні для миттєвої мобілізації. Швидкого розв'язання цих проблем немає.

"Процес мобілізації буде потворним, якість резервістів низькою, а їхня мотивація воювати, ймовірно, ще гіршою", - йдеться у повідомленні. 

Водночас відзначається, що система досить налагоджена, щоб військові комісари та інші російські чиновники могли знаходити людей і відправляти їх у навчальні частини, а потім на війну.

Проте проблеми, що підривають зусилля Путіна з мобілізації росіян на боротьбу, зрештою, настільки глибокі та фундаментальні, що він не зможе розв'язати їх найближчими місяцями, а можливо, і роками. Ця мобілізація не вплине на перебіг війни у 2022 році й, імовірно, не матиме драматичного впливу на здатність Росії підтримувати нинішній рівень зусиль у 2023 році, наголошують аналітики.

  • 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб. 
  • Після оголошення часткової мобілізації у РФ громадянам, які стоять на військовому обліку, заборонили виїзд за кордон.
  • Пізніше Латвія заявила, що з міркувань безпеки не видаватиме візи росіянам, які тікають від мобілізації. Казахстан також сказав, що не надаватиме прихистку росіянам, які намагаються уникнути мобілізації.
  • Згодом з'явилася інформація, що Росія може вчергове порушити Женевську конвенцію та почати примусову мобілізацію українських військових, які перебувають у полоні.
  • 25 вересня мітинг проти мобілізації у Махачкалі переріс у бійки дагестанців з російськими силовиками. На протест прийшло багато жінок. Серед них - солдатські матері та дружини. Аби розігнати мітинг силовики двічі стріляли у повітря з пістолетів. Попри це активісти не зупинились. Жителі Дагестану вимагали від правоохоронних органів відпустити всіх затриманих на мітингах проти мобілізації й палили покришки.
  • Своєю чергою президент України Зеленський закликав жителів Дагестану боротися проти злочинної мобілізації у РФ.

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Росія
Володимир Путін
російська армія
мобілізація
війна з Росією
окупанти
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