Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.

Відомо, що жителі Дагестану вимагають від правоохоронних органів відпустити всіх затриманих на мітингах проти мобілізації. Вони запевнили, що якщо цього не станеться протягом години, люди вийдуть на масові протести, а всі траси запалають.

Відповідне звернення активістів опубліковано в телеграм-каналі"Утро Дагестан", який координує акцію протесту. Зазначається, що вони вже почали палити портрети Путіна.

Пізніше автори каналу заявили, що підтвердилася інформація про те, що відпущено 10 активістів, але вимагали звільнити всіх. Тому дагестанців закликали виходити на вулиці.

"Виходимо залишаючи свої телефони, уважно не потрапляйте на камери, надягніть бейсболки й починайте діяти й в Дагестані, і у всій Росії!" – закликали активісти.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні. Після оголошення часткової мобілізації у Росії заборонили виїзд за кордон усім, хто стоїть на військовому обліку.

25 вересня мітинг проти мобілізації у Махачкалі переріс у бійки дагестанців з російськими силовиками. На протест прийшло багато жінок. Серед них - солдатські матері та дружини. Аби розігнати мітинг силовики двічі стріляли у повітря з пістолетів. Попри це активісти не зупинились і дали відсіч силовикам.

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