"Бути своїми": розпочинається Національний тиждень читання - 2023

Упродовж тижня (з 04.12.23 — 10.12.23) відбудеться низка літературно-мистецьких заходів по всій Україні у різних форматах — флешмоб у соціальних мережах "Кожен українець — амбасадор тижня читання", фахові дискусії, читацькі клуби, літературні вікторини та обговорення.

Еспресо - інформаційний партнер акції.

Гасло цьогорічного Національного тижня читання — "Бути своїми": важливість зв’язку між поколіннями, між читачами й літераторами, між усіма українцями, надто під час війни. А у фокусі — постать Миколи Хвильового, 130 років від дня народження якого відзначаємо 13-го грудня.

"Ми хочемо, аби читання стало повсякденною звичкою кожного українця, а наша Акція — гарною традицією в передріздвяний час об'єднуватися навколо читання, ділитися своїми великими й маленькими персональними читацькими рейтингами, обговорювати прочитане, підтримувати українську книжку, надто в такий темний і крихкий час для нашої країни, її культури зокрема. Нехай Національний тиждень читання надихає вас, ваших друзів, рідних, коханих, колег відвідати бібліотеку чи книгарню — це буде найліпшим різдвяним подарунком Українському інституту книги!", — ділиться директорка Українського інституту книги Олександра Коваль.

Із 4 по 10 грудня долучайтеся до загальнонаціонального флешмобу в соцмережах та діліться своїми читацькими досвідами з використанням наших хештегів: #тижденьчитання2023 #бутисвоїми.

А також — можна відвідати поетичні читання, дискусійні майданчики, презентації книг та інші тематичні заходи, котрі відбудуться в різних містах України. Повна програма — на сайті.