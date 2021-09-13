Бутусов: "Слуги народу" фактично визнали брехню Зеленського та Єрмака щодо заяв про операцію по "вагнерівцям"

Про це він заявив в етері програми "Великий ефір Василя Зими" на Еспресо.TV.

"Завжди треба бачити конструктив. Перше добре, що все ж таки пані Безугла і "слуги народу" фактично визнали брехню президента Зеленського та голови Офісу Єрмака. Всі викрили брехливість їхніх заяв про "вагнерівців". Це важливо і це треба відмітити", - наголосив Бутусов.

Він нагадав, що президент заявляв, що ситуація це все фейк. А голова ОПУ Єрмак, що вся ця історія вигадана від першого до останнього слова.

Згодом, за його словами, у червні цього року Зеленський зробив нову заяву, що все ж таки операція була. Але операція була не українська.

"Треба віддати належне. Пані Безугла зробила заяву, що насправді операція була, що операцію проводила українська розвідка, і що в операції був, як вона сказала, план G про захоплення терористів. Таким чином пані Безугла практично повністю визнала правоту журналістів, які писали про цю історію, що це так і було; викрила брехню керівництва держави, яке намагається приховати правду про Вагнергейт; і практично визнала правоту журналістів CNN, які зробили найбільший сюжет", - зауважив журналіст.



Бутусов зазначив, що сьогодні, 13 вересня, ті висновки, які зробила пані Безугла 10 вересня щодо того, що відбувалось, вони абсолютно не прив'язані до тієї ситуації.

"Виявилось, що комісія зі "слуг народу", на жаль, імітувала процес розслідування. А насправді вони не ознайомились з документами справи оперативного листування, які ведуться по спецопераціям, і не спілкувались з жодним з учасників спецоперації та наради в Офісі президента, де було прийнято рішення щодо перенесення цієї операції фактично до її провалу", - додав він.





Нагадаємо, раніше Безугла заявила, що підготовка затримання "вагнерівців" не була спецоперацією і проводилася без участі інших країн.

Також за її словами, парламентська ТСК по "вагнергейту" не буде викликати Зеленського на засідання, бо він особа недоторканна.

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