Був у Ізюмі, Сватовому та на Лиманщині. Білорусу, який найманцем воював на боці РФ, повідомили про підозру
СБУ повідомили про підозру громадянину Білорусі, який найманцем воював на боці РФ. Окупаційний підрозділ перебував у Ізюмі, Сватовому та на Лиманщині
Про це інформує Служба безпеки України.
"За матеріалами Служби безпеки підозру за найманство отримав громадянин республіки Білорусь, який приїхав убивати українців у складі російської приватної компанії "Редут". Наразі він поранений і перебуває в українському полоні, куди потрапив під час контрнаступу ЗСУ на Донецькому напрямку", - йдеться в повідомленні.
Слідчі встановили, що 22-річний білорус 19 липня добровільно підписав контракт на проходження військової служби із приватною військовою компанією "Редут" на посаді кулеметника. Уже 21 липня найманець був у Ізюмі Харківської області.
"У серпні його передислокували до с. Сватове Луганської області, а потім до с. Коровій Яр Лиманського району Донецької області. Там він продовжив виконувати план РФ щодо захоплення території України", - пишуть в СБУ.
19 вересня під час контрнаступу ЗСУ білоруський найманець потрапив у полон.
Наразі із бойовиком працюють слідчі. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
- 26 вересня російський бізнесмен Євген Пригожин, який є соратником Володимира Путіна, визнав, що він створив приватну військову компанію і вона брала активну участь у боях в "Л/ДНР".
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