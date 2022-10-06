Про це інформує Служба безпеки України.

"За матеріалами Служби безпеки підозру за найманство отримав громадянин республіки Білорусь, який приїхав убивати українців у складі російської приватної компанії "Редут". Наразі він поранений і перебуває в українському полоні, куди потрапив під час контрнаступу ЗСУ на Донецькому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Слідчі встановили, що 22-річний білорус 19 липня добровільно підписав контракт на проходження військової служби із приватною військовою компанією "Редут" на посаді кулеметника. Уже 21 липня найманець був у Ізюмі Харківської області.

"У серпні його передислокували до с. Сватове Луганської області, а потім до с. Коровій Яр Лиманського району Донецької області. Там він продовжив виконувати план РФ щодо захоплення території України", - пишуть в СБУ.

19 вересня під час контрнаступу ЗСУ білоруський найманець потрапив у полон.

Наразі із бойовиком працюють слідчі. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

26 вересня російський бізнесмен Євген Пригожин, який є соратником Володимира Путіна, визнав, що він створив приватну військову компанію і вона брала активну участь у боях в "Л/ДНР".

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