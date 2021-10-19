Буймістер виключили з фракції "Слуга Народу"
Нардепку Людмилу Буймістер виключили з фракції "Слуга Народу"
Про це повідомила речниця партії "Слуга Народу" Юлія Палійчук.
"Людмилу Буймістер виключили зі складу фракції "Слуга Народу",- зазначила вона.
Як відомо, вона не підтримала закон про олігархів, а також голосувала проти того, щоб звільнити Дмитра Разумкова з посади спікера Ради.
- Нагадаємо, у вересні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що нардепку Людмилу Буймістер, яка голосувала проти законопроєкту про олігархів, слід виключити з фракції.
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