Буймістер виключили з фракції "Слуга Народу"

Про це повідомила речниця партії "Слуга Народу" Юлія Палійчук.



"Людмилу Буймістер виключили зі складу фракції "Слуга Народу",- зазначила вона.



Як відомо, вона не підтримала закон про олігархів, а також голосувала проти того, щоб звільнити Дмитра Разумкова з посади спікера Ради.

Нагадаємо, у вересні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що нардепку Людмилу Буймістер, яка голосувала проти законопроєкту про олігархів, слід виключити з фракції.

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