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Як приготувати буженину в духовці в рукаві чи у фользі?
Буженина – це запечений шматок свинячого м’яса, його натирають різними спеціями та запашними травами. Ця страва буде смачною з будь-яким гарніром. Правильно приготована буженина - справжня окраса святкового столу
Буженина у рукаві для запікання
Інгредієнти:
- свинина цілим шматком - 800 г
- сіль - три чайних ложки
- перець чорний та спеції (за смаком)
- три зубки часнику
- вода - 1 л
- два лаврових листа
Приготування буженини:
- доводимо воду до кипіння
- солимо, перчимо
- додаємо лавровий лист та спеції
- розмішуємо
- воду охолоджуємо
- кладемо в неї м'ясо
- вода повинна повністю покрити м'ясо
- накриваємо плівкою
- кладемо на три години в холодильник мінімум
- дістаємо м'ясо
- обсушуємо
- солимо й перчимо
- натираємо спеціями
- робимо надрізи
- в надрізи кладемо очищений нарізаний часник
- розігріваємо духовку до 190°С
- м'ясо пакуємо в рукав для запікання, зверху кладемо лавровий лист із маринаду
- закриваємо рукав
- випікаємо в розігрітій духовці одну години
- верхівку рукава можна зрізати, щоб наша буженина гарно зарум'янилася.
Фото: wikipedia/Rainer Zenz
Буженина у фользі
Інгредієнти:
- окіст свинячий - 1 кг
- часник - десять зубчиків
- гірчиця - три чайні ложки
- розмарин сухий - одна чайна ложка
- паприка - пів чайної ложки
- спеції сухі - пів чайної ложки
- перець чорний мелений - пів чайної ложки
- сіль - одна чайна ложка
Приготування:
- з’єднуємо спеції та сіль з'єднати
- перемішуємо
- миємо свинину
- обсушуємо паперовими рушниками
- викладаємо на тарілку
- робимо ножем у м'ясі глибокі проколи
- вставляємо в проколи зубчики часнику
- м'ясо ретельно натираємо сумішшю солі та спецій
- зверху обмазуємо м'ясо гірчицею
- перекладаємо окіст у глибоку миску
- затягуємо харчовою плівкою
- кладемо м'ясо маринуватись на сім годин у холодильник
- дістаємо окіст
- загортаємо у фольгу
- викладаємо на деко
- відправляємо м'ясо у холодну духовку
- прогріваємо духовку до 180°С
- запікати м'ясо півтори години
- готову буженину залишаємо в духовці на дві години
- виймаємо м'ясо з духовки
- розгортаємо фольгу
- зливаємо рідину
- перекладаємо буженину на блюдо
- накриваємо її харчовою плівкою
- кладемо в холодильник ще на п’ять годин.
Смачного!
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