Бюджетний комітет Ради підтримав купівлю британського океанографічного судна за $5 млн

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.



"Рішення було прийнято з невеликою перевагою голосів. Цей корабель – повноцінний науковий інститут, на борту якого одночасно може перебувати до 50 спеціалістів. Насправді це справжній криголам, який здатен здолати кригу до 4 метрів. Його придбання покращить логістичне забезпечення нашої антарктичної станції "Академік Вернадський", - написав нардеп.



Вартість судна $5 млн.



"Але дешевше та швидше його купити, ніж будувати нове, на яке треба витратити від $100 млн", - написав Гончаренко.

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